Як виникла ідея створити гру з інтерактивними дронами?

Наш розробник та автор ідеї, Ігор Бондаренко, розповів, що ідея створити інтерактивну гру з пошуком дронів та відправкою їх до Москви виникла на тлі новин про підготовку до параду в Москві. Зокрема, що він буде без техніки цього року.

Так і виникла ідея. Ми насправді не знаємо, чи планує ЗСУ сюрпризи до "свята", але чому б не дати можливість українцям хоча б жартома запакувати пару дронів в коробку і відправити як подарунок,

– додає він.

Як взяти участь у грі та "відправити дрони на Москву"?

У грі можуть взяти участь усі читачі сайту 24 Каналу. На сторінках сайту під час читання новин, колонок чи інших матеріалів час від часу з’являтимуться дрони, які потрібно буде зловити мишкою, тачпадом тощо. Гра доступна як з мобільного, так і з десктопу.

Кожен новий впійманий дрон плюсується до загальної посилки. Ви зможете спостерігати за кількістю вже спійманих дронів за допомогою спливаючого банера, який рахуватиме їх кількість.

Щоб продовжити шукати дрони, потрібно натиснути "знайти решту". Коли буде впіймано наступний дрон, знову зʼявиться банер з підрахунком.

Коли всі дрони будуть зібрані, ви побачите про це сповіщення та символічну картинку палаючої Красної площі, куди вже доставили ваші спіймані дрони.



Підтримайте збір 24 Каналу та 66 ОМБр

24 Канал та 66 ОМБр об'єдналися, щоб захистити небо на Лиманському напрямку. Ми відкрили збір на засоби для роботи батареї перехоплювачів.

Серед пріоритетів – дрони-перехоплювачі, блоки керування, передавачі та інші комплектуючі. Кожен ваш донат зменшує кількість ворожих крил в українському небі. Для того, щоб підтримати збір та задонатити, переходьте на сайт Фонду 24.