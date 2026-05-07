Ще кілька років тому парад на Червоній площі був найбільш масштабним і технічно насиченим видовищем у Росії, покликаним демонструвати військову міць держави всьому світові. Проте повномасштабне вторгнення в Україну, розпочате у лютому 2022 року, поступово перетворило цей символ могутності на дедалі скромнішу церемонію – аж до повної відсутності бронетехніки та ракет. 24 Канал зібрав характеристики техніки, яку Росія боїться чи не може випустити на Червону, Двірцеву та інші площі своїх міст.

Чому цьогоріч на Червоній площі не буде танків і ракет?

Військовий парад на честь 81-ї річниці Перемоги пройде 9 травня в Москві на Червоній площі без колони військової техніки – вперше з 2007 року, повідомила Фонтанка. Міністерство оборони Росії пояснило рішення "поточною оперативною обстановкою".

Прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "київський режим, який щодня втрачає землі на полі бою, зараз вдався до всіляких терористичних дій", і саме тому вживаються заходи з мінімізації небезпеки, цитує його слова видання Москвич Маг.

Незалежні аналітики трактують ситуацію інакше. Джон Форман, колишній британський військовий аташе в Москві, повідомив Reuters, що розкішний військовий парад міг би залучити додаткову критику в момент, коли рейтинг схвалення уряду падає, а українські дрони майже щодня вражають цілі по всій Росії, пише The Moscow Times.

У параді візьмуть участь представники всіх родів збройних сил, а також будуть показані відеозаписи військовослужбовців, які "виконують завдання в зоні спеціальної військової операції". Авіаційна частина також запланована.

Як скорочувався парад після 2022 року?

Росія скорочувала парад Перемоги в роки після повномасштабного вторгнення в Україну: у 2022 та 2023 роках традиційний авіаційний проліт був скасований, а у 2024-му на параді з'явився лише один танк – Т-34 часів Другої світової, аналізує CNN. Попри це, торішні ювілейні святкування 80-річчя все ж таки передбачали близько 11 000 військовослужбовців та 150 одиниць військової техніки, зазначає The Moscow Times.

У 2023 році на Червоній площі з'явився лише один танк – Т-34 часів Другої світової, що стало разючим скороченням порівняно з десятками сучасних платформ, які колись домінували на заході. У 2024 та 2025 роках кілька російських міст поза Москвою скасували демонстрацію наземної техніки, посилаючись на загрози безпеці через розширення можливостей українських дронів.

Парад Перемоги в Петербурзі 2026 року пройде у скороченому форматі без проходу військової техніки – включно з традиційним танком Т-34 – та без участі вихованців військових училищ. У парадному строю будуть задіяні лише курсанти військових вишів, повідомляє Комерсант. Військовий транспорт із колекції патріотичного об'єднання "Ленрезерв" пройде поза парадом і розташується в центрі міста статично, уточнює Фонтанка.

На тлі почастішання нальотів БПЛА деякі регіони вирішили наслідувати приклад Москви. Без техніки парад пройде також у Мурманську, Єкатеринбурзі, Омську та ряді інших міст, встановило видання 7х7.

Яка техніка демонструвалася на парадах до 2022 року?

До 2008 року парад проводився без участі військової техніки у зв'язку з ремонтними роботами на Червоній площі; з 2008 року в параді знову почала брати участь важка бойова техніка. Рекордним за масштабом став ювілейний парад 2015 року: 194 одиниці колісної та гусеничної техніки і 140 літаків та вертольотів, писали російські пропагандистські ресурси.

На параді 2022 року склад механізованої колони налічував 131 одиницю техніки:

танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорив", Т-14 "Армата";

бойові машини піхоти "Курганець", БМП-2 "Бережок", БМП-3;

бронемашини "Тайфун-К", "Тайфун-ВДВ", "Тигр-М";

самохідні артилерійські установки "Мста-С";

оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер";

реактивні системи залпового вогню "Торнадо-Г";

комплекси ППО С-400, "Бук-М3" і "Тор-М2";

пускові установки стратегічного ракетного комплексу "Ярс";

роботехнічні комплекси "Уран-9".

Т-14 на репетиції параду / Фото Wikipedia

Т-14 "Армата" – флагман. Т-14 створений на базі універсальної гусеничної платформи "Армата" і вперше з'явився перед широкою публікою під час параду Перемоги 2015 року. Росіяни полюбляють зазначити, що зарубіжних аналогів цьому танку немає, а всі компоненти – локальні. Головна відмінність від усіх існуючих машин – безлюдна башта: весь огляд довірено датчикам і камерам. Основне знаряддя – 125-мм гармата з дальністю стрільби до 7 000 метрів і скорострільністю 12 пострілів на хвилину.

Т-90М "Прорив" – основний бойовий танк. Серед танків на Червоній площі були присутні Т-72Б3М і Т-90М "Прорив". Т-90М – модернізована версія основного бойового танка, оснащена тепловізійним прицілом, динамічним захистом "Реліт" і посиленою гарматою 2А46М-5. Максимальна швидкість – 60 кілометрів на годину, маса – близько 50 тонн.

"Іскандер-М" – оперативно-тактичний ракетний комплекс. Пускові установки "Іскандер-М" проїжджали по бруківці Червоної площі. Комплекс призначений для знищення аеродромів, складів і командних центрів, але регулярно атакує житлові будинки та цивільну інфраструктуру в Україні. Носій здатний нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.

"Ярс" на параді / Фото Wikipedia

"Ярс" (РС-24) – стратегічний ядерний комплекс. Ракетний комплекс "Ярс" призначений для запуску міжконтинентальних балістичних ракет із ядерними боєголовками. Дальність ураження – до 12 000 кілометрів; на озброєнні з 2009 року. Один "Ярс" може нести до шести незалежно керованих ядерних бойових блоків.

С-400 "Тріумф" – зенітний ракетний комплекс. Пускові установки зі складу системи ППО С-400 регулярно з'являлися на параді. Система здатна одночасно супроводжувати понад 300 цілей і вражати повітряні об'єкти на висоті до 30 кілометрів і відстані до 400 кілометрів.

БМП "Курганець-25" – бойова машина нового покоління. На параді 2022 року бойові машини піхоти були представлені перспективною БМП "Курганець-25". Машина оснащена безлюдним бойовим модулем із 30-мм автоматичною гарматою та протитанковими ракетами і призначена для заміни застарілих БМП-2 та БМП-3.

"Уран-9" на виставці / Фото Wikipedia

"Уран-9" – роботехнічний комплекс. Ударні роботи "Уран-9" провозили на вантажних платформах. Безпілотна бойова машина оснащена 30-мм гарматою, кулеметом і протитанковими ракетами "Атака"; керується дистанційно і призначена для розвідки та вогневої підтримки.

Для міжнародних спостерігачів відсутність техніки є наочним свідченням того, як війна в Україні змінила готовність Москви демонструвати силу через найретельніше відрепетований публічний ритуал. Образ, який Росія формувала два десятиліття, – нескінченна колона важкої броні, що рухається Червоною площею під ревіння двигунів повз стіни Кремля – цього року буде замінений маршируючими чоботами й реактивними інверсійними слідами.

Як Росія погрожує через можливу атаку на парад?

Зі страху атак на парад Росія вибухнула погрозами обстрілу Києва.