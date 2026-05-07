Еще несколько лет назад парад на Красной площади был самым масштабным и технически насыщенным зрелищем в России, призванным демонстрировать военную мощь государства всему миру. Однако полномасштабное вторжение в Украину, начатое в феврале 2022 года, постепенно превратило этот символ могущества на все более скромную церемонию – вплоть до полного отсутствия бронетехники и ракет. 24 Канал собрал характеристики техники, которую Россия боится или не может выпустить на Красную, Дворцовую и другие площади своих городов.

Почему в этом году на Красной площади не будет танков и ракет?

Военный парад в честь 81-й годовщины Победы пройдет 9 мая в Москве на Красной площади без колонны военной техники – впервые с 2007 года, сообщила Фонтанка. Министерство обороны России объяснило решение "текущей оперативной обстановкой".

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что "киевский режим, который ежедневно теряет земли на поле боя, сейчас прибегнул ко всевозможным террористическим действиям", и именно поэтому принимаются меры по минимизации опасности, цитирует его слова издание Москвич Маг.

Независимые аналитики трактуют ситуацию иначе. Джон Форман, бывший британский военный атташе в Москве, сообщил Reuters, что роскошный военный парад мог бы привлечь дополнительную критику в момент, когда рейтинг одобрения правительства падает, а украинские дроны почти ежедневно поражают цели по всей России, пишет The Moscow Times.

В параде примут участие представители всех родов вооруженных сил, а также будут показаны видеозаписи военнослужащих, которые "выполняют задачи в зоне специальной военной операции". Авиационная часть также запланирована.

Как сокращался парад после 2022 года?

Россия сокращала парад Победы в годы после полномасштабного вторжения в Украину: в 2022 и 2023 годах традиционный авиационный пролет был отменен, а в 2024-м на параде появился только один танк – Т-34 времен Второй мировой, анализирует CNN. Несмотря на это, прошлогодние юбилейные празднования 80-летия все же предусматривали около 11 000 военнослужащих и 150 единиц военной техники, отмечает The Moscow Times.

В 2023 году на Красной площади появился только один танк – Т-34 времен Второй мировой, что стало разительным сокращением по сравнению с десятками современных платформ, которые когда-то доминировали на западе. В 2024 и 2025 годах несколько российских городов вне Москвы отменили демонстрацию наземной техники, ссылаясь на угрозы безопасности из-за расширения возможностей украинских дронов.

Парад Победы в Петербурге 2026 года пройдет в сокращенном формате без прохода военной техники – включая традиционный танк Т-34 – и без участия воспитанников военных училищ. В парадном строю будут задействованы только курсанты военных вузов, сообщает Коммерсант. Военный транспорт из коллекции патриотического объединения "Ленрезерв" пройдет вне парада и расположится в центре города статично, уточняет Фонтанка.

На фоне участившихся налетов БПЛА некоторые регионы решили последовать примеру Москвы. Без техники парад пройдет также в Мурманске, Екатеринбурге, Омске и ряде других городов, установило издание 7х7.

Какая техника демонстрировалась на парадах до 2022 года?

До 2008 года парад проводился без участия военной техники в связи с ремонтными работами на Красной площади; с 2008 года в параде снова начала участвовать тяжелая боевая техника. Рекордным по масштабу стал юбилейный парад 2015 года: 194 единицы колесной и гусеничной техники и 140 самолетов и вертолетов, писали российские пропагандистские ресурсы.

На параде 2022 года состав механизированной колонны насчитывал 131 единицу техники:

танки Т-72Б3М, Т-90М "Прорыв", Т-14 "Армата";

боевые машины пехоты "Курганец", БМП-2 "Бережок", БМП-3;

бронемашины "Тайфун-К", "Тайфун-ВДВ", "Тигр-М";

самоходные артиллерийские установки "Мста-С";

оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер";

реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г";

комплексы ПВО С-400, "Бук-М3" и "Тор-М2";

пусковые установки стратегического ракетного комплекса "Ярс";

роботехнические комплексы "Уран-9".

Т-14 на репетиции парада / Фото Wikipedia

Т-14 "Армата" – флагман. Т-14 создан на базе универсальной гусеничной платформы "Армата" и впервые появился перед широкой публикой во время парада Победы 2015 года. Россияне любят отметить, что зарубежных аналогов этому танку нет, а все компоненты – локальные. Главное отличие от всех существующих машин – безлюдная башня: весь обзор доверен датчикам и камерам. Основное орудие – 125-мм пушка с дальностью стрельбы до 7 000 метров и скорострельностью 12 выстрелов в минуту.

Т-90М "Прорыв" – основной боевой танк. Среди танков на Красной площади присутствовали Т-72Б3М и Т-90М "Прорыв". Т-90М – модернизированная версия основного боевого танка, оснащена тепловизионным прицелом, динамической защитой "Релит" и усиленной пушкой 2А46М-5. Максимальная скорость – 60 километров в час, масса – около 50 тонн.

"Искандер-М" – оперативно-тактический ракетный комплекс. Пусковые установки "Искандер-М" проезжали по брусчатке Красной площади. Комплекс предназначен для уничтожения аэродромов, складов и командных центров, но регулярно атакует жилые дома и гражданскую инфраструктуру в Украине. Носитель способен нести как обычные, так и ядерные боеголовки.

"Ярс" на параде / Фото Wikipedia

"Ярс" (РС-24) – стратегический ядерный комплекс. Ракетный комплекс "Ярс" предназначен для запуска межконтинентальных баллистических ракет с ядерными боеголовками. Дальность поражения – до 12 000 километров; на вооружении с 2009 года. Один "Ярс" может нести до шести независимо управляемых ядерных боевых блоков.

С-400 "Триумф" – зенитный ракетный комплекс. Пусковые установки из состава системы ПВО С-400 регулярно появлялись на параде. Система способна одновременно сопровождать более 300 целей и поражать воздушные объекты на высоте до 30 километров и расстоянии до 400 километров.

БМП "Курганец-25" – боевая машина нового поколения. На параде 2022 года боевые машины пехоты были представлены перспективной БМП "Курганец-25". Машина оснащена безлюдным боевым модулем с 30-мм автоматической пушкой и противотанковыми ракетами и предназначена для замены устаревших БМП-2 и БМП-3.

"Уран-9" на выставке / Фото Wikipedia

"Уран-9" – роботехнический комплекс. Ударные роботы "Уран-9" провозили на грузовых платформах. Беспилотная боевая машина оснащена 30-мм пушкой, пулеметом и противотанковыми ракетами "Атака"; управляется дистанционно и предназначена для разведки и огневой поддержки.

Для международных наблюдателей отсутствие техники является наглядным свидетельством того, как война в Украине изменила готовность Москвы демонстрировать силу через тщательно отрепетированный публичный ритуал. Образ, который Россия формировала два десятилетия, – бесконечная колонна тяжелой брони, движущаяся по Красной площади под рев двигателей мимо стены Кремля – в этом году будет заменен марширующими сапогами и реактивными инверсионными следами.

Как Россия угрожает из-за возможной атаки на парад?

