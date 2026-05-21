Про це йдеться в матеріалі 24 Каналу "Місія "Закрити небо"․ Як бійці 66 бригади працюють з дронами-перехоплювачами і знищують російські БпЛА". Репортаж підготував воєнний кореспондент 24 Каналу Іван Магуряк.

Читайте також Не тільки "тиснути на кнопки": начальник групи БпЛА розвіяв міфи про роботу дронарів

Чи правда, що дрони-перехоплювачі багаторазові?

Іван Магуряк став свідком того, як повертається дрон-перехоплювач, який не влучив у ціль. Російський безпілотник полетів далі, в зону відповідальності іншого підрозділу.

Якщо звичайні FPV-дрони є одноразовими й після пуску або відпрацьовують, або падають, то перехоплювачі можуть повертатися і вилітати знову й знову, доки не відпрацюють по ворожому БпЛА.

Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Якщо ціль не уражена, дрон можна повернути, замінити батарею і знову відправити його на завдання. Якщо ж дрон сів невдало, щось зламалось – це можна замінити. Правда, останнім часом в основному міняємо тільки батареї,

– пояснив військовий Вадим.

У 66 бригаді бійці зараз використовують переважно перехоплювачі "Генерал Черешня" і "Верба". А P1-SUN поки опановують.

Командир відділення з позивним "Шум" поділився: зазвичай від виявлення цілі до початку роботи та злету минає хвилина. Вихідних і вільного часу в бійців немає. Щойно виявили ворожу ціль – готують борт на зліт, адже що швидше вилетять, то успішнішою буде робота. Працюють і вночі.

До речі, тоді легше знайти дрони з двигуном внутрішнього згорання, як-от "Гербера".

На нашому рахунку вже є Supercam, багато "Молній" і "Ланцети". Поки не маємо у списку "Гераней" та "Шахедів", але ми стараємось, розвиваємось і попереду ще буде,

– розповів "Муха", командир БпЛА зенітно-ракетного дивізіону 66 ОМБр.

Наскільки ефективні перехоплювачі "Генерал Черешня"?

За оцінкою Military Times, на травень 2026 року це найефективніший виробник перехоплювачів серед усіх українських компаній. Зокрема, в березні 2026 року зафіксовано 11 473 підтверджених влучань. Це перше місце за результатом серед усіх українських виробників перехоплювачів і найвище абсолютне зростання результативності серед наявних засобів ураження.

Є декілька моделей у лінійці – це "Генерал Черешня AIR", AIR Pro, AIR Speed і високошвидкісний дрон-перехоплювач Bullet. Найбільше серед російських дронів збивають "Молній", бо окупанти використовують їх найбільше.

Взимку директор зі стратегічних комунікацій Центру дослідження безпілотних систем, співзасновник виробництва дронів "Генерал Черешня" Рудольф Акопян заявив, що безпілотники "Генерал Черешня" захищають Запоріжжя якраз від ворожих "Молній". Вони знищують переважну більшість таких цілей ще за межами міста.

В лютому 2026 року мовилося, що українській виробник FPV-дронів "Генерал Черешня" став учасником оборонної програми міністерства оборони США Drone Dominance Program на постачання масових дешевих дронів для американського війська. Директор з комунікації компанії "Генерал Черешня" Марко Кушнір розповів Defense Express, що поїдуть до США з повноцінною системою, яка складається з безпілотника, ⁠системи управління та зв'язку, ⁠інтегрованого корисного вантажу (бойової частини).

А вже наприкінці березня стало відомо, що компанія "Генерал Черешня" підписала угоду про стратегічне партнерство з провідним американським виробником в оборонній галузі – Wilcox Industries Corp. Тобто в Америці запустять спільне з Україною виробництво цих дронів.