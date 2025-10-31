Про таке інформує 24 Канал з посиланням на джерела ЗМІ в Силах оборони.
Що відомо про наступ Сил оборони на Покровському напрямку?
Повідомляється, що штурмовики воєнної розвідки зайшли в райони міста, які російські генерали оголосили нібито "захопленими" і вважають ключовими для логістики України.
Крім того, є інформація про контратаки бійців ГУР. Метою таких дій військової розвідки є розблокування логістики, зазначають джерела РБК-Україна