Що відомо про наступ Сил оборони на Покровському напрямку?

Повідомляється, що штурмовики воєнної розвідки зайшли в райони міста, які російські генерали оголосили нібито "захопленими" і вважають ключовими для логістики України.

Крім того, є інформація про контратаки бійців ГУР. Метою таких дій військової розвідки є розблокування логістики, зазначають джерела РБК-Україна