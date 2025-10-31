Саме це місто наразі є ключовим для окупантів. Відповідну заяву зробив президент Зеленський на брифінгу в п'ятницю, 31 жовтня, передає 24 Канал.
Як Зеленський коментує ситуацію в Покровську?
Як стверджує глава держави, у Покровську немає жодного оточення українських військових. Він підкреслив, що ситуація залишається під контролем. Однак ворожі війська мають чітке завдання досягти результату на цьому напрямку.
Бо вони не змогли взяти Суми, не змогли взяти Куп'янськ. Вони розуміють, що Куп'янськ програють. Вони боротимуться за Покровськ,
– сказав Зеленський.
Попри те, що окупанти проводять штурмові дії з кількох напрямків, говорити про перевагу росіян немає підстав.
Як наголошують командири, ризик потрапити в кільце противника виключений, адже всі дії сплановані з урахуванням безпеки підрозділів.
Володимир Зеленський порівняв ситуацію з подіями під час Курської операції, коли російська пропаганда поширювала неправдиві заяви про "тисячі українців в оточенні".
Насправді ж українські сили впевнено тримають позиції, не дозволяючи противнику встановити контроль у Покровському напрямку.
Останні новини з фронту
Путін просуває ідею так званого "мікроприпинення вогню", намагаючись створити видимість мирної ініціативи, хоча реального оточення українських сил на Покровському напрямку немає.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що ця заява має виключно пропагандистський характер – Кремль прагне перекласти відповідальність за відсутність переговорів на Україну та подати Росію як нібито прихильницю миру.
Путін також наказав допустити іноземних журналістів до Покровська, Мирнограда та Куп'янська, аби ті "перевірили" заяви про оточення українських військ. Для цього російське командування начебто готове тимчасово призупинити бойові дії.
Водночас громадський діяч і волонтер Сергій Стерненко заявив, що українські підрозділи в районі Покровська опинилися у так званому "вогневому мішку". Подібні обставини вже спостерігались у боях за Авдіївку, Вугледар і Суджу, коли ворог перекривав шляхи постачання, змушуючи захисників відступати з великими втратами.
За даними проєкту DeepState, противник продовжує просування на Покровському напрямку, зокрема в районах Покровська, Успенівки, Новомиколаївки та поблизу Новогригорівки.