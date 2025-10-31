Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State.
Де просунулися росіяни?
Зранку 31 жовтня аналітики Deep State оновили мапу. Вони повідомили про зміни ситуації на фронті.
За їхніми даними, окупаційні війська мають просування в 3 населених пунктах та ще поблизу одного.
Ворог просунувся у Покровську, Успенівці, Новомиколаївці та поблизу Новогригорівки,
– ідеться в повідомленні.
Аналітики також оновили карту, уточнивши лінію зіткнення біля Червоного Лиману в Покровському районі Донецької області.
Росіяни просунулися у Покровську: дивіться на карті
Окупанти мають просування в Успенівці: дивіться на карті
Ворожі сили просунули у Новомиколаївці: дивіться на карті
Агресор має просування біля Новогригорівки: дивіться на карті
Лінія зіткнення біля Червоного Лиману: дивіться на карті
Ситуація на фронті: останні новини
Загалом протягом минулої доби зафіксовано на фронті 132 боєзіткнення. Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора. Відповідно до ранкового зведення Генштабу ЗСУ, вчора противник завдав 3 ракетних й 88 авіаційних ударів, застосував 66 ракет та скинув 168 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, ворог здійснив 4739 обстрілів, зокрема 122 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6725 дронів-камікадзе. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 48 штурмових дій агресора.
Днями аналітики Deep State писали про просування ворожих сил на фронті. Так, окупанти просунулися у Покровську, поблизу Червоного Лиману та Привілля.