Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Deep State.
Где продвинулись россияне?
Утром 31 октября аналитики Deep State обновили карту. Они сообщили об изменениях ситуации на фронте.
По их данным, оккупационные войска имеют продвижение в 3 населенных пунктах и еще вблизи одного.
Враг продвинулся в Покровске, Успеновке, Новониколаевке и вблизи Новогригорьевки,
– говорится в сообщении.
Аналитики также обновили карту, уточнив линию соприкосновения у Красного Лимана в Покровском районе Донецкой области.
Ситуация на фронте: последние новости
Всего за прошедшие сутки зафиксировано на фронте 132 боестолкновения. Самая горячая ситуация на Покровском направлении, где наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора. Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, вчера противник нанес 3 ракетных и 88 авиационных ударов, применил 66 ракет и сбросил 168 управляемых авиационных бомб.
Кроме этого, враг совершил 4739 обстрелов, в частности 122 – из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6725 дронов-камикадзе. На Покровском направлении наши защитники остановили 48 штурмовых действий агрессора.
На днях аналитики Deep State писали о продвижении вражеских сил на фронте. Так, оккупанты продвинулись в Покровске, вблизи Красного Лимана и Приволья.