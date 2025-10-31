На фронте начались 1346-е сутки полномасштабного вторжения России. Украинские силы продолжают уничтожать врага – около 970 оккупантов и более 700 единиц техники ликвидировали защитники за сутки. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Смотрите также Более 170 боестолкновений, самое тяжелое – в Донецкой области: карта фронта на 30 октября

Что произошло на фронте за сутки?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях произошло два боя. Россияне нанесли 10 авиаударов, сбросили 22 управляемые бомбы и около 200 раз открывали огонь. 11 из которых – из реактивных систем залпового огня

Враг дважды пытался штурмовать позиции наших защитников на Южно-Слобожанском направлении вблизи Фиголовки и в сторону Колодязного.

На Купянском направлении россияне пытались провести 13 атак в районах Купянска, Степной Новоселовки и в сторону Песчаного и Петропавловки, однако украинские силы сумели удержать оборону.



Бои идут на Купянском направлении: карта

На Лиманском направлении противник штурмовал украинские позиции 9 раз. Оккупанты пытались прорваться вблизи Шандриголово, Нововодяного, Заречного и в сторону населенного пункта Коровий Яр.

Боевые действия на Лиманском направлении: карта

На Славянском направлении наши военные остановили 10 атак россиян в районах Ямполя, Серебрянки, Выемки, Переездного и в сторону Звановки.

Один штурм противника зафиксирован на Краматорском направлении в сторону Ступочек.

Враг продолжает наступать на Константиновском направлении, осуществив за эти сутки 15 атак вблизи Щербиновки, Петровки, Яблоновки и Русиного Яра.

На Покровском направлении враг в эти сутки безрезультатно штурмовал позиции украинцев 48 раз в районах населенных пунктов Шахово, Никаноровка, Новоторецкое, Родинское, Новоэкономическое, Чунишине, Покровск, Зверево, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новониколаевка и Филиал.

Враг штурмует Покровское направление: карта

На Александровском направлении зафиксировано 17 вражеских атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вербовое, Степное, Новогригорьевка и Нововасильевское.