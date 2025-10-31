На фронті розпочалась 1346-та доба повномасштабного вторгнення Росії. Українські сили продовжують знищувати ворога – близько 970 окупантів та понад 700 одиниць техніки ліквідували захисники за добу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Дивіться також Понад 170 боєзіткнень, найважче – на Донеччині: карта фронту на 30 жовтня

Що відбулось на фронті за добу?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сталося два бої. Росіяни завдали 10 авіаударів, скинули 22 керовані бомби й близько 200 разів відкривали вогонь. 11 з яких – з реактивних систем залпового вогню

Ворог двічі намагався штурмувати позиції наших захисників на Південно-Слобожанському напрямку поблизу Фиголівки та у бік Колодязного.

На Куп'янському напрямку росіяни намагались провести 13 атак у районах Куп’янська, Степової Новоселівки та у бік Піщаного й Петропавлівки, однак українські сили зуміли втримати оборону.



Бої точаться на Куп'янському напрямку: карта

На Лиманському напрямку противник штурмував українські позиції 9 разів. Окупанти намагались прорватись поблизу Шандриголового, Нововодяного, Зарічного та у бік населеного пункту Коровій Яр.

Бойові дії на Лиманському напрямку: карта

На Слов'янському напрямку наші військові зупинили 10 атак росіян у районах Ямполя, Серебрянки, Виїмки, Переїзного та у бік Званівки.

Один штурм противника зафіксовано на Краматорському напрямку у бік Ступочок.

Ворог продовжує наступати на Костянтинівському напрямку, здійснивши цієї доби 15 атак поблизу Щербинівки, Петрівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку ворог цієї доби безрезультативно штурмував позиції українців 48 разів у районах населених пунктів Шахове, Никанорівка, Новоторецьке, Родинське, Новоекономічне, Чунишине, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка та Філія.

Ворог штурмує Покровський напрямок: карта

На Олександрівському напрямку зафіксовано 17 ворожих атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вербове, Степове, Новогригорівка та Нововасилівське.