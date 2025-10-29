Россия продвинулась на Днепропетровщине и Донетчине: обновленные карты DeepState за 29 октября

26 октября аналитики сообщили, что Силы Обороны Украины освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок, а также отбросили россиян у Никаноровки, Нового Шахового и в Федоровке. Между тем оккупанты тоже имели продвижение – вблизи Новоторецкого, Владимировки и Гатища.