Россия продвинулась на Днепропетровщине и Донетчине: обновленные карты DeepState за 29 октября

Как изменилась карта фронта?
Аналитики DeepState обновили карту боевых действий утром 29 октября. По их данным, российские войска имеют 3 продвижения. Речь идет о Донецкой и Днепропетровской областях.
Так, враг продвинулся в Покровске Донецкой области.
Россия имеет продвижение в Покровске: смотрите на карте
Также оккупанты продвинулись вблизи Красного Лимана Донецкой области.
Зафиксировано продвижение россиян возле Красного Лимана: смотрите на карте
А на Днепропетровщине оккупанты продвинулись возле Приволья.
Россия имеет продвижение возле Приволья: смотрите на карте
Другие обновления от DeepState
26 октября аналитики сообщили, что Силы Обороны Украины освободили Кучеров Яр, Сухецкое и Затишок, а также отбросили россиян у Никаноровки, Нового Шахового и в Федоровке. Между тем оккупанты тоже имели продвижение – вблизи Новоторецкого, Владимировки и Гатища.
24 октября стало известно, что российские войска продвинулись возле Гродовки, Владимировки и Степногорска.
А 23 октября аналитики DeepState сообщали, что оккупанты продвинулись возле Вербового, Степного и Новогригорьевки.