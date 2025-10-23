Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический проект DeepState. В четверг, 23 октября, они обновили карту боевых действий.

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. По данным проекта, врагу недавно удалось продвинуться возле двух населенных пунктов Днепропетровской области, и одного села в Запорожской области.

Враг продвинулся вблизи Вербового, Степного и Новогригорьевки,

– говорится в сообщении.

Что происходит на фронте?