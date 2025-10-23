Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на аналитический проект DeepState. В четверг, 23 октября, они обновили карту боевых действий.

Смотрите также Более 120 боестолкновений, самое горячее – на Покровском направлении: карта боевых действий 23 октября

Как изменилась ситуация на фронте?

Аналитики DeepState обновили данные о ситуации на линии соприкосновения. По данным проекта, врагу недавно удалось продвинуться возле двух населенных пунктов Днепропетровской области, и одного села в Запорожской области.

Враг продвинулся вблизи Вербового, Степного и Новогригорьевки,
– говорится в сообщении.

Россияне атакуют возле Вербового: смотрите на карте

Враг наступает возле Степного: смотрите на карте

Оккупанты активизировались в районе Новогригорьевки: смотрите на карте

Что происходит на фронте?

  • По данным ISW, на Лиманском направлении россияне поднимают свои флаги над позициями, чтобы создать видимость численного превосходства над украинскими силами. Это показывает их проблемы в ведении открытых боевых действий.

  • Офицер ВСУ Андрей Ткачук рассказал 24 Каналу, что украинские военные эффективно отражают атаки врага со стороны Мирнограда Донецкой области. Там россияне пробовали на бронированной технике пройти в сторону города.

  • Также ранее подразделения Десантно-штурмовых войск, в частности 132 отдельный разведывательный батальон ДШВ ВСУ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении, что в Донецкой области.