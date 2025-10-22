Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ и Генштаб ВСУ.

Как десантникам удалось зачистить Кучеров Яр?

Военные рассказали, что подразделения Десантно-штурмовых войск, в частности 132 отдельный разведывательный батальон ДШВ ВСУ, освободили населенный пункт Кучеров Яр на Добропольском направлении.

В ходе операции в плен было взято более 50 человек противника,

– отметили десантники.

Как десантники освобождали Кучеров Яр в Донецкой области / Видео из фейсбука ДШВ ВСУ

Также украинские воины установили в освобожденном селе украинский флаг – символ возвращения жизни, свободы и силы духа.

Как защитники устанавливали украинский флаг в Кучеровом Яру / Видео с фейсбука Генштаба ВСУ

Стоит отметить, что Кучеров Яр расположен в верхней части вражеского выступления на Добропольском направлении. Ранее аналитики DeepState писали, что Силы Обороны Украины восстановили позиции вблизи Нового Шахматного и Кучерова Яра.

Где расположен Кучеров Яр: смотрите на карте

Кстати, майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук рассказывал в эфире Андрей Ткачук рассказывал в эфире 24 Канала, что ВСУ сорвали планы российских оккупантов на Добропольском направлении, взяв их в оперативное окружение на нескольких позициях. Поэтому враг должен был перебрасывать свои войска на Александровское направление.

Какая ситуация сейчас на Добропольском направлении?