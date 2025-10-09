Он заслушал доклады о текущей обстановке и выполнении предварительно определенных задач. Детали главнокомандующий ВСУ рассказал в четверг, 9 октября, передает 24 Канал.

Как продолжается контрнаступление под Добропольем?

Сирский пообщался с командирами подразделений, которые проводят контрдиверсионные действия с целью поиска и уничтожения ДРГ противника, а также отдельных групп оккупантов, находящихся в окружении.

Несмотря на постоянные вражеские контратаки, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции:

освобождено – 180,8 квадратных километров территории Донецкой области:

территории Донецкой области: зачищено от диверсантов – 212,9 квадратного километра.

Выяснил проблемные вопросы и потребности нашей наступательной группировки, отдал необходимые распоряжения. Контрдиверсионные мероприятия будут продолжаться. Оборона и в дальнейшем будет активной,

– отметил главком.

Кроме того, принимают меры для недопущения продвижения противника на Покровском направлении, совершенствования логистики, защиты дорог и объектов критической инфраструктуры.

К слову, эксклюзивно для 24 Канала военный Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что бои на Добропольском направлении до сих пор интенсивные и сложные, поскольку враг бросает туда значительные силы. Однако защитники смогли несколько стабилизировать ситуацию, в частности передислоцировав отдельные подразделения, привлекая резервы и перерезав логистику россиян.

