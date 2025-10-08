С ее начала враг потерял более 12 тысяч военных. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.

Что известно о контрнаступлении возле Доброполья?

Президент и главком говорили почти час – обо всех фронтовых направлениях, подготовку бригад и их обеспечение. Особое внимание уделили Добропольской контрнаступательной операции.

По словам Зеленского, от ее начала россияне имеют уже более 12 000 потерь – именно за время с 21 августа и только в районах Покровска и Доброполья. Среди них более 7 200 – безвозвратные.

Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру, которые действительно храбро, качественно выполняют боевые задачи,

– подчеркнул украинский лидер.

Отдельно за успехи на направлении он отметил воинов:

1-го отдельного штурмового полка;

батальонов 92-й отдельной штурмовой бригады;

33-го отдельного штурмового полка.

Какова ситуация на Добропольском направлении?