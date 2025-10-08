С ее начала враг потерял более 12 тысяч военных. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента.
Что известно о контрнаступлении возле Доброполья?
Президент и главком говорили почти час – обо всех фронтовых направлениях, подготовку бригад и их обеспечение. Особое внимание уделили Добропольской контрнаступательной операции.
По словам Зеленского, от ее начала россияне имеют уже более 12 000 потерь – именно за время с 21 августа и только в районах Покровска и Доброполья. Среди них более 7 200 – безвозвратные.
Спасибо каждому нашему солдату, сержанту и офицеру, которые действительно храбро, качественно выполняют боевые задачи,
– подчеркнул украинский лидер.
Отдельно за успехи на направлении он отметил воинов:
- 1-го отдельного штурмового полка;
- батальонов 92-й отдельной штурмовой бригады;
- 33-го отдельного штурмового полка.
Какова ситуация на Добропольском направлении?
- Эксклюзивно для 24 Канала военный Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко рассказал, что бои на Добропольском направлении до сих пор интенсивные и сложные, ведь враг бросает туда значительные силы.
- Однако защитники смогли несколько стабилизировать ситуацию, в частности благодаря передислокации определенных подразделений и привлечению резервов, а также перерезанию логистики россиян.
- В то же время, по мнению председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, которым он поделился с 24 Каналом, некоторые подразделения противника находятся в оперативном окружении, хотя называли это направление самым успешным. Для Кремля их сдача в плен является психологически и политически неприемлемой.