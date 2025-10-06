Для России это стало серьезным вызовом, ведь Донетчина всегда была для врага стратегическим направлением. Таким мнением с 24 Каналом поделился военный, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, добавив, что теперь Владимир Путин думает, как освободить своих бойцов.

Для Путина это будет страшным ударом

Российские войска оказались в окружении на направлении, которое называли самым успешным. Кроме этого, морально, психологически и политически для Путина неприемлемо, если его войска сдадутся в плен.

Поэтому Кремль сейчас прилагает все усилия, чтобы деблокировать войска, поставляет им боеприпасы, продукты воздушным путем. Россияне привлекли очень большое количество ресурса, там постоянно идут штурмы, это большая нагрузка на Силы обороны.

"Кроме того, что мы должны сдерживать наступление противника с оккупированных территорий, то еще нужно не дать россиянам разорвать это окружение и минимизировать наши собственные потери", – подчеркнул Иван Тимочко.

К сожалению, на этом направлении россияне перемешались с гражданскими. Поэтому для Сил обороны задача усложнилась. Им нужно противодействовать большому количеству оккупантов, которые прикрываются мирными жителями.

Что хочет сделать враг возле Доброполья?

Противник пытается раздвинуть фланги в сторону Мирнограда и Константиновки. Ведь Добропольское наступление предусматривало сначала "рассечение" нашей обороны в районе Доброполья, а затем наступление с флангов на Мирноград, Покровск, Константиновку.

Таким образом россияне надеются расширить зону контроля за нашими территориями, чтобы давить на войска, которые блокируют их подразделения. Поэтому там проводят непрерывные стратегические маневры – вопрос в том, кто кого переигрывает.

Ведется планомерная военная операция для того, чтобы каждая из сторон достигла инициативы. Но в любом случае мы уже можем говорить, что еще одна военная операция России потерпела поражение,

– подчеркнул военный.

Теперь инициативу на этом направлении удерживают Вооруженные Силы. Учитывая, что у Добропольского направления рядом есть Константиновский, Покровский и Новопавловский – эти бои будут иметь существенное влияние на весь Донбасс.

"Можем только представить, какой шум и гам сейчас в генеральном штабе России из-за этой ситуации, какое там давление на командование, чтобы они деблокировали войска, и какие большие ресурсы для этого привлекают", – добавил Иван Тимочко.

Поэтому впереди очень сложные бои, прежде чем противник будет полностью уничтожен.

Что происходит возле Доброполья?