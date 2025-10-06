Для Росії це стало серйозним викликом, адже Донеччина завжди була для ворога стратегічним напрямком. Такою думкою з 24 Каналом поділився військовий, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, додавши, що тепер Володимир Путін думає, як звільнити своїх бійців.

Для Путіна це буде страшним ударом

Російські війська опинилися в оточенні на напрямку, який називали найуспішнішим. Крім цього, морально, психологічно та політично для Путіна неприйнятно, якщо його війська здадуться в полон.

Тому Кремль зараз докладає всіх зусиль, щоб деблокувати війська, постачає їм боєприпаси, продукти повітряним шляхом. Росіяни залучили дуже велику кількість ресурсу, там постійно йдуть штурми, це велике навантаження на Сили оборони.

"Окрім того, що ми маємо стримувати наступ противника з окупованих територій, то ще потрібно не дати росіянам розірвати це оточення й мінімізувати наші власні втрати", – підкреслив Іван Тимочко.

На жаль, на цьому напрямку росіяни перемішалися з цивільними. Тому для Сил оборони завдання ускладнилося. Їм потрібно протидіяти великій кількості окупантів, які прикриваються мирними жителями.

Що хоче зробити ворог біля Добропілля?

Противник намагається розсунути фланги в бік Мирнограда иа Костянтинівки. Адже Добропільський наступ передбачав спершу "розсікання" нашої оборони в районі Добропілля, а потім наступ з флангів на Мирноград, Покровськ, Костянтинівку.

У такий спосіб росіяни сподіваються розширити зону контролю за нашими територіями, щоб тиснути на війська, які блокують їхні підрозділи. Тому там проводять безперервні стратегічні маневри, питання в тому, хто кого переграє.

Ведеться планомірна військова операція для того, щоби кожна зі сторін досягла ініціативи. Але у будь-якому випадку ми вже можемо говорити, що ще одна військова операція Росії зазнала поразки,

– наголосив військовий.

Тепер ініціативу на цьому напрямку утримують Збройні Сили. Враховуючи, що біля Добропільського напрямку поруч є Костянтинівський, Покровський і Новопавлівський – ці бої матимуть суттєвий вплив на весь Донбас.

"Можемо тільки уявити, який шум і гамір зараз у генеральному штабі Росії через цю ситуацію, який там тиск на командування, щоб вони деблокували війська та які великі ресурси для цього залучають", – додав Іван Тимочко.

Тож попереду дуже складні бої перш ніж противник буде повністю знищений.

Що відбувається біля Добропілля?