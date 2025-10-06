Про це в ефірі 24 Каналу розповів військовий Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, зазначивши, що ЗСУ виконали певні дії. Завдяки цьому вони проводять чистки та часом навіть контратакують.

Дивіться також Росія має досягнення на Донеччині та Дніпропетровщині: огляд фронту від ISW

Які дії зупинили ворожий наступ біля Добропілля?

Військовий Сил ТрО ЗСУ пояснив, що приблизно місяць тому російські війська різко просунулись в напрямку Добропілля. З того часу почали говорити про загрозу, що ворог зайде в тил українським силам. Однак реальні проблеми були б тоді, якби Генштаб ЗСУ не вжив певних заходів.

Це заходи щодо передислокації певних підрозділів та залучення резервів наших сил, щоб блокувати просування ворога. Крім того, вдалось стабілізувати наші оборонні лінії та наситити їх настільки, наскільки можливо, щоб ворог не спробував здійснити ривок на сусідніх ділянках,

– наголосив він.

Ба більше, українським захисникам вдалось перерізати логістику та забезпечення ворога. Без цього росіяни не можуть створити плацдарм для подальшого просування.

"Мапа показує ці позначки, де було фактичне перерізання логістики. Тобто те, що треба було зробити. Інші зелені позначки фіксують, що вдалось стабілізувати фланги", – сказав Мусієнко.

Ситуація біля Добропілля: дивіться на карті

Він додав, що зараз противник намагається змінити ситуацію в кращу сторону для себе та не допустити оточення. Сили оборони роблять все можливе, щоб остаточно витіснити ворога. Українські захисники, коли є можливість, намагаються і контратакувати.

Які ще дії привели до стабілізації ситуації на Добропільському напрямку?