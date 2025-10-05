Інститут вивчення війни оцінив ситуацію на фронті станом на 5 жовтня. За даними аналітиків, окупанти просунулися на 4 напрямках, передає 24 Канал.

Де Росія мала успіх на фронті?

Загарбники мали успіх на Лиманському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 4 жовтня, свідчать, що російські сили просунулися на північний схід від Ставків (північ від Лимана).

Також ворог має досягнення на Сіверському напрямку. Знімки за 3 жовтня, показують, що окупанти просунулися на південний схід від Сіверська.

Інші кадри, оприлюднені 4 жовтня, показують, як підрозділи 85-ї мотострілецької бригади піднімають російські прапори у західній та північній частинах села Федорівка (південний захід від Сіверська). Це вказує на те, що російські сили захопили цей населений пункт.

Також противник мав успіх на Покровському напрямку. Геолоковані кадри, опубліковані 3 – 4 жовтня, показують, що російські війська нещодавно просунулися в південній частині Покровська та на північно-східній околиці Красного Лиману (на північний схід від Покровська).

На жаль, росіяни просунулися на Дніпропетровщині. Знімки від 3 жовтня показують, що ворог пройшов вперед уздовж траси Н-15 (Донецьк – Запоріжжя) на південний схід від Андріївки-Клевцового (північний схід від Великомихайлівки).

Яка ситуація на фронті?