Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Житомирську міську раду.

Що відомо про Романа Тарасенка?

У четвер, 2 жовтня, у Житомирі попрощалися з захисником Романом Тарасенком. Шлях захисника додому зайняв сім місяців: свій останній бій він прийняв на Курщині ще 2 березня. З того часу вважався зниклим безвісти.

Роман Тарасенко загинув на Курщині / фото матері захисника

Як розповіли у міській раді, Роман родом з села Бараші на Житомирщині. Народився у багатодітній родині, початкову освіту здобув у місцевій школі. Після переїзду у Житомира закінчив ЗОШ №32. Згодом вивчився на автослюсаря-налагоджувальника і пішов на строкову військову службу у лавах ЗСУ.

Роман завжди прагнув розвиватися та бути корисним суспільству. Він закінчив Житомирську академію поліції, став кінологом у кінологічному центрі ГУНП у Житомирській області. Працював разом із братом на будівництві, займався спортом, любив плавання, тварин і природу. Його доброзичливість, відкритість і щирість робили його душею компанії. Він завжди там, де потрібна допомога, підтримка іншим,
– вказано у повідомленні.

Захисник мав двох донечок – Софію та Валентину, – які були його найбільшою гордістю та любов'ю. Аби забезпечити їм щасливе та мирне дитинство, Роман мріяв збудувати власний дім.

До війська Герой долучився у 2024 році, ставши частиною славетної ОДШПБ. Він боровся мужньо і віддано, роблячи все можливе, аби наблизити перемогу. За відвагу нагороджений медаллю "Ветеран війни – учасник бойових дій".

Мати захисника довгий час намагалася віднайти хоч якусь звістку про свого сина. Писала, що він зник у Суджанському районі Курщини.

"У мене подвійний біль, бо за один рік я поховала двох синів – Ігоря та Ромочку. Люблю вас, мої рідненькі. Царство вам Небесне і вічний спокій", – написала Валентина Свєтлова напередодні похорону свого сина-Героя.

Інші втрати України на війні

  • На передовій загинув фанат Карпат Руслан Загурський, відомий під позивним "Хабіб". Він воював у 125-й окремій важкій механізованій бригаді. До війська долучився ще на початку повномасштабної війни.

  • Захищаючи Україну від російських загарбників загинув відданий фанат київського Динамо Микита Гончаренко. Свій останній бій захисник дав біля села Філія, що на Дніпропетровщині.

  • На Покровському напрямку загинув командир розвідувального відділення мотопіхотного батальйону однієї з військових частин Микола Щеглунов. Його життя обірвалося 26 вересня.