Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.

Смотрите также Погиб в окружении кадыровцев: история Виктора Медяника, который снял на камеру свой последний бой

Что известно о Романе Тарасенко?

В четверг, 2 октября, в Житомире попрощались с защитником Романом Тарасенко. Путь защитника домой занял семь месяцев: свой последний бой он принял на Курщине еще 2 марта. С тех пор считался пропавшим без вести.

Роман Тарасенко погиб на Курщине / фото матери защитника

Как рассказали в городском совете, Роман родом из села Бараши на Житомирщине. Родился в многодетной семье, начальное образование получил в местной школе. После переезда в Житомир закончил ООШ №32. Впоследствии выучился на автослесаря-наладчика и пошел на срочную военную службу в рядах ВСУ.