Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Житомирский городской совет.
Смотрите также Погиб в окружении кадыровцев: история Виктора Медяника, который снял на камеру свой последний бой
Что известно о Романе Тарасенко?
В четверг, 2 октября, в Житомире попрощались с защитником Романом Тарасенко. Путь защитника домой занял семь месяцев: свой последний бой он принял на Курщине еще 2 марта. С тех пор считался пропавшим без вести.
Роман Тарасенко погиб на Курщине / фото матери защитника
Как рассказали в городском совете, Роман родом из села Бараши на Житомирщине. Родился в многодетной семье, начальное образование получил в местной школе. После переезда в Житомир закончил ООШ №32. Впоследствии выучился на автослесаря-наладчика и пошел на срочную военную службу в рядах ВСУ.
Роман всегда стремился развиваться и быть полезным обществу. Он закончил Житомирскую академию полиции, стал кинологом в кинологическом центре ГУНП в Житомирской области. Работал вместе с братом на строительстве, занимался спортом, любил плавание, животных и природу. Его доброжелательность, открытость и искренность делали его душой компании. Он всегда там, где нужна помощь, поддержка другим,
– указано в сообщении.
Защитник имел двух дочерей – Софию и Валентину, – которые были его самой большой гордостью и любовью. Чтобы обеспечить им счастливое и мирное детство, Роман мечтал построить собственный дом.
В армию Герой присоединился в 2024 году, став частью славной ОДШПБ. Он боролся мужественно и преданно, делая все возможное, чтобы приблизить победу. За отвагу награжден медалью "Ветеран войны – участник боевых действий".
Мать защитника долгое время пыталась найти хоть какую-то весть о своем сыне. Писала, что он исчез в Суджанском районе Курской области.
"У меня двойная боль, потому что за один год я похоронила двух сыновей – Игоря и Рому. Люблю вас, мои родненькие. Царство вам Небесное и вечный покой", – написала Валентина Светлова накануне похорон своего сына-Героя.
Другие потери Украины на войне
На передовой погиб фанат Карпат Руслан Загурский, известный под позывным "Хабиб". Он воевал в 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде. В армию присоединился еще в начале полномасштабной войны.
Защищая Украину от российских захватчиков погиб преданный фанат киевского Динамо Никита Гончаренко. Свой последний бой защитник дал возле села Филиал, что на Днепропетровщине.
На Покровском направлении погиб командир разведывательного отделения мотопехотного батальона одной из воинских частей Николай Щеглунов. Его жизнь оборвалась 26 сентября.