Кем был павший воин?

Младший сержант Николай Анатольевич Щеглунов родился в 1983 году.

Мужчина служил в должности командира разведывательного отделения мотопехотного батальона одной из воинских частей.

Однако 26 сентября 2025 года его жизнь оборвалась на поле боя.

Николай Щелгунов погиб выполняя боевое задание вблизи населенного пункта Гришино Покровского района Донецкой области.

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким павшего защитника Украины. Вечная память Николаю Щелгунову!

