Про це інформує 24 Канал із посиланням на пресслужбу міської громади Білоцерківщини.

Дивіться також Помер чоловік, якого поранила куля ППО у Конотопі на Сумщині

Ким був полеглий воїн?

Молодший сержант Микола Анатолійович Щеглунов народився 1983 року.

Чоловік служив на посаді командира розвідувального відділення мотопіхотного батальйону однієї з військових частин.

Проте 26 вересня 2025 року його життя обірвалося на полі бою.

Микола Щелгунов загинув виконуючи бойове завдання поблизу населеного пункту Гришине Покровського району Донецької області.

24 Канал висловлює щирі співчуття родині та близьким полеглого захисника України. Вічна пам'ять Миколі Щелгунову!

Втрати України на війні проти Росії