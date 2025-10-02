Воїну було 27 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій.
Що відомо про Олександра Гбура?
Гбур Олександр Степанович народився 22 серпня 1998 року у Сокалі на Львівщині. Здобував вищу освіту він у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Ґжицького за спеціальністю "Харчові технології".
Військовий, як уточнили в ОВА, був оператором 1 батальйону безпілотних авіаційних комплексів військової частини А4995.
Він загинув наприкінці вересня під час виконанні бойового завдання біля населеного пункту Троїцьке Дніпропетровської області.
Олександр прикрив собою побратимів.
У нього залишилися мама, дружина та діти.
Сумуємо, нехай душа Олександра знайде вічний спокій. Вічна пам'ять і слава українському воїну, який захищав рідну Україну і кожного з нас! Він назавжди залишиться в наших серцях як відданий захисник і чудова людина. Ми завжди будемо пам'ятати його великий внесок у благо нашої країни та безсмертність його духу,
– написали в університеті.
24 Канал висловлює співчуття рідним та близьким полеглого воїна. Вічна пам'ять Олександру!
Втрати України на війні
