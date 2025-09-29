Українському військовому на момент загибелі всього 24 роки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Чорнобаївську селищну громаду, що у Черкаській області.

Що відомо про загиблого захисника?

Він народився в місті Мирноград Донецької області. Навчався в ЗОШ № 9 міста Мирноград. Вже у 2018 році Олександр вступив до Донецького національного технічного університету на факультет комп'ютерних наук і технологій.

У квітні 2020 року його призвали на строкову військову службу до лав ЗСУ. Вже менш ніж за два роки почалося повномасштабне вторгнення, після чого Олександр долучився до військового підрозділу "Азов" під позивним "Колос".

Там український боєць пройшов шлях від солдата до молодшого сержанта, командира відділення. Захисник загинув 1 липня 2025 року біля селища Щербинівка Бахмутського району Донецької області у віці 24 років.

– ідеться у повідомленні.

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення сім'я Олександра переїхала до Черкаської області. Сина вони вирішили поховати у Києві. Прощання з Олександром відбудеться у вівторок, 30 вересня.

Кого ще втратила Україна?