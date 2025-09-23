Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Бродівську міську раду.

Що відомо про Олега Гуляка?

Олег Ярославович Гуляк служив на посаді стрільця стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти 3 батальйону військової частини.

Олег не чекав, що хтось інший його захистить, а сам став на захист кожного з нас. Життя 39-річного воїна обірвалося під час виконання бойового завдання на околиці населеного пункту Безсалівка Сумського району,

– написали в міській раді.

Про трагічну звістку там дізналися в День міста. Відомо, що 22 вересня о 12 годині зустріли кортеж з тілом загиблого воїна при в'їзді в село Голосковичі (з боку Суходіл коло "Молочних рік").

У Героя залишилися мати та сестра.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого Героя Олега Гуляка.

Загиблі на війні воїни: що відомо?