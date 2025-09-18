Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо про повернення тіл в Україну?

Україні повернули тіла, які за твердженням російської сторони належать українським військовослужбовцям. Наголошують, що найближчим часом проведуть всі необхідні експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл.

Також повідомляють, що такі заходи вдалося провести за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та Об’єднаного центру при СБ України.

Також це сталося завдяки ЗСУ, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному Комітету Червоного Хреста. Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів в системі МВС та судово-медичної експертизи в системі МОЗ,

– ідеться у повідомленні.

Згідно з оприлюдненою інформацією, вже у найближчі терміни слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС будуть встановлені особи загиблих, тіла яких передали українській стороні.

Попередні подібні обміни