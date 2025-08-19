Серед репатрійованих є декілька тіл українських воїнів, які загинули в полоні. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо про повернені з Росії тіла?

Репатріаційні заходи 19 серпня відбулися у межах попередніх домовленостей.

Серед тіл, що повернули в Україну, є 5 українських військовослужбовців, які були у списках "тяжкопоранених і важкохворих". Їх мали обміняти згідно домовленостей у Стамбулі.

Російська сторона продовжує затягувати час та не виконує взяті на себе зобов'язання. Україна наполягає на невідкладному звільненні усіх важкохворих і тяжкопоранених бранців та бореться за повернення усіх українських громадян,

– наголосили у Коордштабі.

Там також повідомили, що серед повернених сьогодні "на щиті" є захисники з Донецького, Запорізького, Луганського та Курського напрямків.

Найближчим часом будуть проведені усі необхідні експертизи та ідентифікація репатрійованих тіл.