Наймолодшому – 26 років. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Дивіться також 33 військових та 51 цивільний: 84 українців повернулися додому з російського полону

Кого звільнили з полону 14 серпня?

У межах 67 обміну з російської неволі визволили 33 військових та 51 цивільного українця.

Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув'язнення – від 10 до 18 років. Один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів – він був поневолений на Донеччині ще в 2014 році,

– розповіли у Коордштабі.

Серед визволених є 3 жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них працювала вчителькою початкової школи та була позбавлена волі у 2019 році.

Також з полону повернувся додому 27-річний хлопець, якого окупанти незаконно позбавили волі у 2016 році. На той час йому було лише 18 років.

Серед визволених є три жінки з Донецької та Луганської областей. Одна з них - вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.