Що відомо про обмін полоненими 14 серпня?

В четвер, 14 серпня, відбувся 67-й обмін полоненими.

В Україну повернулися 84 українці / Фото Володимира Зеленського

Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація,

– повідомив президент.

Зеленський розповів, що серед звільнених цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених військових – захисники Маріуполя.

Так, з ворожого полону визволено 33 військових та 51 цивільного українця.

Особливість сьогоднішнього обміну в тому, що вдалося визволити цивільних та військових українців, які були затримані на тимчасово окупованих територіях ще до повномасштабного вторгнення та незаконно засуджені на тривалі терміни ув’язнення – від 10 до 18 років,

– розповіли в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Обмін полоненими 14 серпня / Фото КШППВ

Там повідомили, що один зі звільнених пробув у неволі 4013 днів. Окупанти його поневолили на Донеччині ще в 2014 році.

Також в Україну повертаються ті, хто були схоплені та засуджені росіянами з 2016 по 2021 роки. Серед визволених є 3 жінки з Донеччини та Луганщини. Одна з них – вчителька початкової школи, позбавлена волі у 2019 році.

Також серед звільнених сьогодні цивільних українців є 27-річний хлопець, якого російські війська незаконно позбавили волі у 2016 році у віці 18 років.

Окрім цивільних на рідну землю повернулися і захисники з гарнізону Маріуполя, воїни ВМС та ДПСУ. З неволі вдалося визволити 10 офіцерів.

Також з ворожого полону повертаються дві пари рідних братів, яких росіяни утримували в неволі з березня та квітня 2022 року.

Більшість визволених цивільних та військових мають проблеми зі здоров’ям та інвалідність. Вік наймолодшого звільненого – 26 років, найстаршому виповнилося – 74 роки, з яких 7 останніх років (з 2018 року) він перебував у російській в’язниці,

– розповіли в КШППВ.

Зазначається, що ОАЕ сприяли організації обміну.