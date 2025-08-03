Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського.
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Зеленський анонсував новий обмін полоненими
Володимир Зеленський обговорив із секретарем РНБО Рустемом Умєровим та керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком переговорний трек, зокрема виконання домовленостей зустрічей з російською стороною в Стамбулі та підготовку нової зустрічі.
Серед ключових питань – продовження обмінів військовополоненими. Є домовленість про обмін 1200 людей, триває робота над списками,
– заявив президент.
Рустем Умєров доповів про комунікацію з російською стороною, а також про кроки для розблокування повернення українських цивільних, включно з уточненням даних по кожному прізвищу.
За словами Зеленського, Єрмак доповів про взаємодію з ключовими партнерами, зокрема США, та зусилля щодо повернення українських дітей, які були викрадені й вивезені в Росію.
Вони також обговорили наступні засідання Ставки та питання, які на них розглянуть: підготовку енергетики й критичної інфраструктури до опалювального сезону, розвиток української ППО та далекобійних ударів по російській логістиці.
Президент додав, що наразі триває аудит виконання рішень РНБО та Ставки, і визнав, що частину рішень досі не реалізовано, але це буде "виправлено невідкладно".