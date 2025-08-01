Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звернення Володимира Зеленського.

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Які зміни плануються у сфері підтримки звільнених з полону?

Президент Зеленський наголосив, що повернення цивільних залишається чутливим і пріоритетним питанням. Зокрема, йдеться про відновлення документів, соціальну адаптацію та реабілітацію.

Глава держави додав, що керівник ОП Андрій Єрмак доповів про вже напрацьовані рішення Координаційного штабу з цього приводу.

Крім того, стало відомо, що в Україні готується законопроєкт, що гарантуватиме звільненим з полону захист і медичну допомогу. Зокрема, у випадку хвороб, отриманих у полоні.

Справедливо, щоб допомога була така ж сама, як щодо хвороб, які були набуті в час служби в Силах оборони,

– повідомив Зеленський.

Президент України додав, що очільник МВС Ігор Клименко звітував кроки реабілітації звільнених. А начальник ГУР Кирило Буданов повідомив про активну підготовку до нових обмінів.

Нещодавно Володимир Зеленський проводив нараду з питань звільнення полонених. Із початку повномасштабної війни вдалося повернути з російського полону понад 5 тисяч людей тільки межах обмінів.