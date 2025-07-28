Учасники зустрічі вшанували пам'ять загиблих від теракту в Оленівці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у Telegram.

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Про що говорив Зеленський з командою?

Зеленський провів нараду майже з усіма, хто працює над звільненням полонених або допомагає їм. Були представники штабу, представники служб, які залучаються до обмінів, команда Офісу. Це також були цивільні та військові, звільнені раніше з полону – зокрема оборонці Маріуполя, "азовці", парамедикиня "Тайра" та цивільна Леніє Умєрова, яку окупанти захопили в Криму.

Вдячний усім за цю зустріч. Вшанували пам’ять воїнів, які загинули від жахливого теракту в Оленівці. Ми говорили про найважливіше: повернення всіх наших людей додому, на якому етапі ми на сьогодні з обмінами,

– розповів Зеленський.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії з полону у рамках обмінів повернулося 5 857 людей, ще 555 осіб – поза обмінами. У межах переговорів у Стамбулі повернули понад 1000 людей. Зеленський висловив надію звільнити й тих цивільних, яких ще утримує Росія.

"Важливо продовжувати обміни, перевіряти ситуацію по кожному прізвищу. Кожен і кожна важливі. Я вдячний усім, хто робить максимум для того, щоб обміни були можливими, і всім, хто допомагає", – зазначив президент.

Зеленський провів нараду з тими, хто займається обмінами полонених