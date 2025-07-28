Участники встречи почтили память погибших от теракта в Еленовке. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в Telegram.

Смотрите также "Ты не можешь быть уже живым": интервью азовца "Крафта", который пережил теракт в колонии Еленовки

О чем говорил Зеленский с командой?

Зеленский провел совещание почти со всеми, кто работает над освобождением пленных или помогает им. Были представители штаба, представители служб, которые привлекаются к обменам, команда Офиса. Это также были гражданские и военные, освобождены ранее из плена – в частности защитники Мариуполя, "азовцы", парамедикиня "Тайра" и гражданская Ление Умерова, которую оккупанты захватили в Крыму.

Благодарен всем за эту встречу. Почтили память воинов, погибших от ужасного теракта в Еленовке. Мы говорили о самом важном: возвращение всех наших людей домой, на каком этапе мы сегодня с обменами,

– рассказал Зеленский.

Всего с начала полномасштабного вторжения России из плена в рамках обменов вернулось 5 857 человек, еще 555 человек – вне обменов. В рамках переговоров в Стамбуле вернули более 1000 человек. Зеленский выразил надежду освободить и тех гражданских, которых еще удерживает Россия.

"Важно продолжать обмены, проверять ситуацию по каждой фамилии. Каждый и каждая важны. Я благодарен всем, кто делает максимум для того, чтобы обмены были возможными, и всем, кто помогает", – отметил президент.

Зеленский провел совещание с теми, кто занимается обменами пленных