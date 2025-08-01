Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

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Какие изменения планируются в сфере поддержки освобожденных из плена?

Президент Зеленский отметил, что возвращение гражданских остается чувствительным и приоритетным вопросом. В частности, речь идет о восстановлении документов, социальной адаптации и реабилитации.

Глава государства добавил, что руководитель ОП Андрей Ермак доложил об уже наработанных решениях Координационного штаба по этому поводу.

Кроме того, стало известно, что в Украине готовится законопроект, что будет гарантировать освобожденным из плена защиту и медицинскую помощь. В частности, в случае болезней, полученных в плену.

Справедливо, чтобы помощь была такая же, как в отношении болезней, которые были приобретены во время службы в Силах обороны,

– сообщил Зеленский.

Президент Украины добавил, что глава МВД Игорь Клименко отчитывался шаги реабилитации освобожденных. А начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил об активной подготовке к новым обменам.

Недавно Владимир Зеленский проводил совещание по вопросам освобождения пленных. С начала полномасштабной войны удалось вернуть из российского плена более 5 тысяч человек только в рамках обменов.