Він порадив Володимиру Зеленському терміново сідати за стіл переговорів. Пресконференцію політиків цитують пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що каже Лукашенко про війну в Україні?

Сидячи на лаві поруч із російським диктатором, Лукашенко дав власну оцінку ситуації на фронті. На думку білоруського лідера, Часів Яр це дорога на Краматорськ – центр так званої "СВО" в Україні.

Саме тому Україна нібито повинна негайно звернутися до Путіна та просити "домовитися", інакше через 1 – 2 місяці там не зостанеться навіть оборонних споруд.

Окрім того, кремлівський соратник прокоментував російсько-українські переговори, у яких буцімто відбувається "публічне нагнітання". Згадалося й те, що діалог між країнами розпочався в Білорусі.

Ну не подобається в Білорусі – ну добре, хоч на Місяць, куди завгодно, але треба просто сідати за стіл переговорів,

– обурився Лукашенко.

Він порадив Зеленському не "кричати" про бажання зустрітися з Путіним, а підготувати "відповідний ґрунт, заяву, інше" і лише тоді "сідати й підписувати"

Нагадаємо, Лукашенко також переконує, що Кремль справді зацікавлений в повітряному перемир'ї. Він згадав про падіння невідомого дрона в Мінську та закликав американців вплинути на українського президента.