Повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Яка ситуація в Часовому Яру?

В мережі поширилося відео, на якому російські військові встановлюють прапори у мікрорайонах Шевченка та Цех №2 в Часовому Яру. Однак аналітики наголошують, що противник не контролює ані місто, ані вказані райони.

За останні 2 місяці ворог зумів буквально трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко і все. Решта подій це банальне проникнення в тил в темну пору з плащами і підіймання прапорів у світлу пору. Більшість з тих "флаготикерів" вже мертва, адже це акція в один кінець,

– йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російським військовим за участь у подібних акціях обіцяють оплачувану відпустку, на що вони радо погоджуються.

Аналітики додали, що контроль Сил оборони над Часовим Яром підтверджують як офіцери оперативно-тактичного рівня, так і військовослужбовці 24 ОМБр, які утримують найважчу ділянку міста.