Так, речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов спростував інформацію. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "РБК-Україна".

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Чи окупувала Росія Часів Яр: що кажуть у ЗСУ?

Вранці 31 липня російські загарбники заявили про нібито "захоплення" міста Часів Яр. Однак це чергова брехня агресора.

Речник ОСУВ "Хортиця" заявив, що ситуація в Часовому Яру така ж, як і в останні місяці.

Росіяни просто знов брешуть саме для того, щоб воно розійшлось хоча б у вигляді спростувань,

– підкреслив Віктор Трегубов.

Зауважимо, що у зведенні на 08:00 Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували у районах Часового Яру, Міньківки, Новомаркового й у напрямку Бондарного, Предтечиного.

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Де розташований Часів Яр: дивіться на карті