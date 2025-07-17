Повідомляє 24 Канал з посиланням на 24 ОМБр імені короля Данила.

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Що відомо про окупантів, які потрапили в полон ЗСУ?

Українським захисникам вдалося взяти в полон російських десантників 98 дивізії, яку в Росії називають "елітною".

ЗСУ взяли у полон російських десантників 98-ї дивізії / Фото 24 ОМБр імені короля Данила

За словами українських військових, хоча ця дивізія має бойовий досвід у Чечні, Грузії та Сирії, її нинішній склад суттєво змінився. Сьогодні в підрозділі служать переважно малопідготовлені особи з тюремним минулим, яких звільняють із колоній і відправляють на штурми, як "людський ресурс, витрачений наперед".

"Полонені зізнаються: були виснажені, деморалізовані й не розуміли, за що воюють. Гроші, амністія, обіцянки – усе зникає під першим обстрілом. А вижити хочеться всім", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці червня ЗСУ взяли в полон ще одного російського найманця з Китаю. Він розповів, що окупанти обіцяли йому роботу в тилу, але натомість відправили на передову.