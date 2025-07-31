Так, представитель ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов опроверг информацию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "РБК-Украина".
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Оккупировала ли Россия Часов Яр: что говорят в ВСУ?
Утром 31 июля российские захватчики заявили о якобы "захвате" города Часов Яр. Однако это очередная ложь агрессора.
Представитель ОСГВ "Хортица" заявил, что ситуация в Часовом Яру такая же, как и в последние месяцы.
Россияне просто вновь врут именно для того, чтобы оно разошлось хотя бы в виде опровержений,
– подчеркнул Виктор Трегубов.
Заметим, что в сводке на 08:00 Генштаб ВСУ сообщал, что на Краматорском направлении оккупанты 7 раз атаковали в районах Часового Яра, Миньковки, Новомаркового и в направлении Бондарного, Предтечино.
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Где расположен Часов Яр: смотрите на карте