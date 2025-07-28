Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова в эфире национального марафона.

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Что сказал Трегубов о ситуации возле Часового Яра?

Виктор Трегубов отметил, что возле Часового Яра оккупанты пытаются давить в сторону Константиновки. Но поскольку россияне не могут пройти сам Часов Яр и соседние поселки, то это лишь элемент дополнительного давления.

Сказать, что оно как-то сильно влияет на общую картину – нет. Хотя на самом деле то, что Часов Яр держится, и то, что там удерживаются окружающие поселки – это признак большого героизма украинских войск. Потому что россияне там находятся уже годы и не жалеют сил,

– сказал спикер.

По словам представителя ОСУВ "Хортица", в районе Часового Яра были сосредоточены довольно компетентные подразделения врага еще давно.

"Там были спецназовцы, и ВДВ, но, со всем тем, – без особого успеха", – пояснил Трегубов.

К слову, ранее в Часовом Яру украинские военные взяли в плен российских десантников 98-й дивизии, которую считают "элитой" российской армии. Оккупанты были истощены, деморализованы и не понимали, за что воюют, несмотря на обещания денег и амнистии.