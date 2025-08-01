Росія у вересні проведе на території Білорусі традиційні воєнні навчання "Запад-2025", втім, у не зовсім традиційній ситуації. Вони мають пройти на тлі побоювань країн Балтії щодо відкриття Росією нового фронту та розширення агресії.

Наскільки ці ризики реальні – читайте в матеріалі 24 Каналу.

За цим пильно стежать Військові навчання “Запад-2025” у Білорусі загрожують одразу кільком країнам

Що відомо про навчання "Запад"?

"Запад" (українською – Захід) – це традиційні спільні воєнні навчання збройних сил Росії та Білорусі, здебільшого на території останньої, що мають статус стратегічних.

Перші навчання під брендом "Запад" проходили ще в радянські часи й були навчанням збройних сил країн Варшавського договору, а їхньою метою була підготовка до війни з НАТО.

У наш час "Запад" відродили, але замість широкої палітри учасників залишилось лише двоє – Росія та Білорусь. Перші відновлені навчання "Запад" відбулися у 2009 році і їхніми хедлайнерами були особисто президенти Лукашенко та Мєдвєдєв. Останній спеціально під захід вибив собі стильну шкіряну куртку з триколором.

Мєдвєдєв і Лукашенко граються на полігоні в Барановичах у мачо, вересень 2009 року / Фото Кремля

З того часу вони відбувалися кожні чотири роки, хоча Лукашенко та Мєдвєдєв домовлялися, що навчання будуть проходити раз на два роки. Найбільш відомими стали навчання "Запад-2017", коли Росія та Білорусь відпрацьовували легенду боїв проти західнобілоруських сепаратистів та їхньої квазідержави Вейшнорії, яка миттєво стала мемом і зажила власним життям.

Спільні російсько-білоруські стратегічні навчання "Запад-2021" вже не були настільки мемними. Сукупно в навчаннях взяли участь близько 200 000 вояків, 760 одиниць техніки (зокрема 80 літаків) та 15 бойових кораблів.

Навчання відбувалися в розпал штучно створеної Лукашенко і Путіним міграційної кризи, коли кордони ЄС з території Білорусі штурмували тисячі мігрантів з країн Близького Сходу. Вони викликали велике занепокоєння в Україні та на Заході, адже фактично стали тренуванням і підготовкою для вторгнення Росії до України.

Саме білоруський напрямок вторгнення росіян в Україну став головним 24 лютого 2022 року і, за визнанням представників української влади та воєнного керівництва, став великою несподіванкою і ще більшою небезпекою для столиці України, яку вдалося нівелювати лише ціною героїчних надзусиль.

На щастя, все, що росіяни відпрацьовували під час навчань "Запад-2021", а також під час наступних навчань "Союзная решимость-2022", їм не знадобилося. Бо білоруси взагалі не наважились лізти в Україну, обмежившись статусом хабу для російського вторгнення, а росіяни, які так старанно навчалися на білоруських полігонах створювати "котли", незабаром самі в них опинилися, втративши боєздатність і величезну частину техніки.



Російські військові під час навчань Запад-2025 / Фото росЗМІ

До теми Росія скасувала масштабні навчання "Запад": яка причина

Через шокуючі втрати в Україні Росія скасувала навчання "Запад-2023". Пояснювати причини "охрана, отмєна" та ніяковіти довелося самому міністру оборони Росії Сергію Шойгу. Утім, наступного року він сам втратив посаду й за навчання "Запад-2025" вже будуть відповідати інші путінці. А саме – цивільний міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов.

Що відомо про військові навчання "Запад-2025"?

У 2025 році росіяни наважилися знову провести нові навчання серії "Запад". Готуватися до них почали зі січня, а самі навчання пройдуть наприкінці вересня. При цьому на початку місяця їм передуватимуть спільні навчання ОДКБ (Організація Договору з колективної безпеки – це російська версія НАТО, куди Москва затягнула частину колоній Радянської Росії, і яка, на щастя, не ефективна і не працює).

Чисельність військових, які мають взяти участь у навчаннях "Запад-2025", нібито має дорівнювати 13 тисячам осіб. Але це версія лише білоруської сторони, натомість росіяни про кількість учасників мовчать.

Всі ці рухи викликали цілком логічне занепокоєння:

4 квітня у МЗС Литви заявили, що у НАТО готові відреагувати на військові навчання Росії та Білорусі, якщо буде така потреба.

28 квітня Міноборони Польщі пообіцяло "адекватну" відповідь на спільні навчання РФ та Білорусі.

29 квітня Володимир Зеленський заявив, що Росія "щось готує" в Білорусі цього літа.

Нагадаємо, 5 лютого український лідер, посилаючись на дані розвідки, говорив, що у 2025 році Путін розмістить свої війська в Білорусі для втягування у війну Польщі та країн Балтії.

Він (Путін – 24 канал) буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або балтійські країни. І це не просто, знаєте, якась риторика чергова. Ви побачите, навесні, влітку або восени, він матиме у своєму розпорядженні сили на території Білорусі… Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому разі він у такий спосіб затягне Білорусь у війну. Хоча, на мою думку, після того, як вони атакували Україну ракетами, вони вже були в цій війні. Але їхні люди – ні. Їхнє військо – ні. Поки що. Але Путін цього дуже хоче,

– Зеленський на пресконференції 5 лютого 2025 року застерігає світ від потенційного розширення російської агресії.

Україна готова, але чи готові союзники?

Але якщо в Україні готові до "сюрпризів" російських окупантів та їхніх сателітів з Білорусі, а тому давно перетворили кордон з Білоруссю на власний аналог лінії Маннергейма, то в країнах Балтії та Польщі роботи по укріпленню кордону лише стартували. Лідеркою тут є Естонія, яка активно мінує кордон, будує бункери й навіть проводить стрільби HIMARS.

До теми Навчання "Запад – 2025": чи є ймовірність прориву українського кордону

Але, на жаль, подекуди зведення потужних оборонних ліній перебуває досі в стадії здебільшого теоретичних напрацювань. А в Німеччині – такі самі теоретичні припущення розвідки, що Росія може атакувати після 2030 року, але за умови, що до того часу здолає український спротив.

Особливого занепокоєння Заходу викликає так званий Сувальський коридор – вузька ділянка на кордоні Литви та Польщі, що відділяє тоталітарну Білорусь від окупованого росіянами Крулевця (Калінінграда).



З літа 2025 року Бундесвер почав розгортання своїх військових на литовській частині Сувальського коридору, щоправда, цей процес розтягнеться на роки і німецький контингент у Балтії станом на 2025 рік не буде боєздатним.



Литва прагне зміцнити мережу військової інфраструктури навколо Сувальського коридору – ділянки землі вздовж литовсько-польського кордону, що межує з Білоруссю і російським ексклавом Калінінградською областю / Мапа та інфографіка Three Seas Initiative research center, POLITICO

Детальніше про це тут Що таке Сувальський коридор, як Росія планує окупувати Литву та Польщу і чи захистить їх НАТО

Оскільки мовиться про Росію, то стосовно неї має діяти презумпція вини, тобто потрібно виходити з того, що росіяни завжди планують щось погане. Саме тому про свої тривоги європейці заявили публічно, а Лукашенко та його міністр оборони Віктор Хрєнін змушені були говорити про перенесення локації навчань подалі від західного кордону Білорусі вглиб території.

Навчання "Запад-2025" не спрямовані проти кого-небудь і непорівнянні за інтенсивністю та масштабами з заходами оперативної та бойової підготовки, які в Європі проводять країни НАТО. При цьому проведення навчань "Запад" чомусь викликає шаблонні домисли з боку представників військово-політичного керівництва окремих європейських держав,

– міністр оборони Білорусі Віктор Хрєнін 28 травня 2025 року запевняє, що ніякої загрози немає, але "чомусь" змушений був перенести навчання вглиб країни.

А що як Путін наважиться?

Звісно, ніхто Хрєніну не вірить, а тому занепокоєння зростає. Розвідки фіксують прибуття до Білорусі російських військових, а численні цивільні спостерігачі в інтернеті та "диванні аналітики" на підставі фактичного зникнення з фронтових зведень війни в Україні повідомлення про російські танки та іншу важку техніку, роблять сміливе припущення, що це є не наслідком їхнього вибиття ЗСУ та спустошенням баз зберігання техніки, а хитрим планом Путіна з секретним переміщенням танкових армад ближче до Сувальського коридору. Попри те, що розвідка наразі такого не фіксує, мало хто збирається цьому довіряти.

Хіба крім генсека НАТО Марк Рютте, який демонструє публічну впевненість і взагалі закликає не сильно хвилюватися, оскільки не вважає наразі реальним сценарій нападу Росії на Альянс під прикриттям навчань Білорусі.

Наш Альянс сьогодні є настільки сильним, що якщо Росія вирішить щось зробити, то знає, що наша реакція буде руйнівною… У нас є плани, у нас є сили швидкого реагування, які зможуть невідкладно бути спрямовані, якщо напад відбудеться,

– генсек НАТО Рютте 23 червня перед самітом Альянсу в Гаазі пояснює, чому, на його думку, Путін не має напасти на Європу.

Пана Рютте треба пробачити, оскільки він аналізує можливі події з точки зору адекватної та раціональної людини. От тільки з Путіним це так не працює, бо ця людина має геть іншу логіку. Логіку кривавого маніяка. А значить – загроза далеко не нульова.

На це натякають останні повідомлення про появу 10 і 28 липня в литовському небі російських дронів "Гербера", що є імітацією "Шахедів – Гераней". Це може стати свідченням того, що Росія готується промацати стійкість північно-західного флангу НАТО.

І все це разом ставить важливі питання:

А що буде, якщо Путін дійсно нападе?

Чи будуть німці, португальці чи британці вмирати за умовний Вільнюс (той, нагадаємо, розташований лише за 50 кілометрів від білоруського кордону)? І взагалі, що по 5 статті Вашингтонської угоди?

Чи буде адекватна реакція НАТО на спробу росіян створити "Нарвську народну республіку"?

Чи не буде "спроба сил" Росії синхронізована з атакою Китаю на Тайвань чи КНДР на Південну Корею?

Що будуть робити Трамп і НАТО, якщо Росія знову застосує ядерний шантаж?

Питання ці дуже доречне і чіткої відповіді на них, на жаль, не існує. Крім того, не існує відповідді на питання, а що будуть робити Литва, Естонія та Латвія, якщо Росія кілька днів не позапускає "Шахеди" по Україні, але запустить 500 чи 1000 БпЛА на країни Балтії? Чи буде у тамтешньої ППО необхідної спроможності для відбиття такої атаки?

Зауважте, для такого нападу не потрібні сотні танків, натомість потенційні наслідки можуть бути страшними. І саме про це нагадував командувач українських Сил Безпілотних Систем Роберт "Мадяр" Бровді, коли на міжнародній конференції LANDEURO в німецькому Вісбадені дуже налякав союзників по НАТО новим Перл-Харбором.

Наші чотири бойові групи могли б за 15 хвилин перетворити військову базу однієї країни НАТО на Перл-Харбор, навіть не наближаючись ближче ніж на 10 кілометрів… Сьогодні війна – це не армія, а технологія, воля та мислення. Дрон за 300 доларів може знищити танк за мільйони. І поки ви готуєте "розумні армії", ми вже застосовуємо це в бою… Україна не тільки воює – вона вчить увесь світ. І якщо світ не почує цей урок, наступний удар може прийти не на Донбас, а на Берлін, Париж чи Варшаву,

– "Мадяр" намагається пробудити союзників та повернути їх до реальності.

Зазначимо, що слова українського військового – це не страшна казочка на ніч і не пусті погрози, а це реалії. Але, на щастя, для НАТО вони мають надійного союзника. І це Україна, яка і навчить, і захистить, і допоможе.

Я думаю, сам Лукашенко боїться, що ми в Україні будемо вважати, що присутність (російського) контингенту на навчаннях – це підготовка до наступальних дій. Він розуміє після наших відповідних кроків на Курському напрямку, якщо ми будемо відчувати загрозу – на що ми спроможні. І я думаю, що він буде впливовим фактором того, чи можливо щось починати з білоруської сторони під час навчань,

– Володимир Зеленський під час брифінгу 14 липня 2025 року.

Саме про це говорить президент Зеленський, зазначивши, що білорусам, які змушені запрошувати російське військо до себе під прикриттям воєнних навчань, варто поводитися дуже обережно. І якщо росіяни чхати хотіли на втрати, то Лукашенкові варто тричі подумати, адже він може принести реальну війну до своєї країни – і тоді його лютнева заява 2022 року про те, що війна проти України триватиме лише 3 – 4 дні, може стати правдивою, тільки результат буде зовсім не такий, на який він сподівався.