Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в ефірі 24 Каналу висловив сумнів, що Росія зараз здатна забезпечити таку кількість особового складу для навчань. Адже 80 – 90% військових округів, які воюють проти України, перебувають безпосередньо на фронті.

Дивіться також Масований обстріл Харкова: що відомо про загиблих і поранених

Де можливі провокації

Угруповання ворога, яке 24 лютого 2022 року перейшло кордон і почало штурм українських позицій, тоді налічувало близько 150 тисяч осіб.

За його словами, росіяни планували до кінця 2024 року збільшити свою армію на окупованих територіях України до 800 тисяч, але цього не вдалося досягти. Зараз, за різними оцінками, чисельність угруповання становить від 530 до 575 тисяч.

Чи можливі окремі провокації, спроби прориву через кордон? Так, вони цілком реальні. Але чи можуть вони початися з боку Білорусі, особливо на тлі нинішніх процесів, коли Мінськ намагається зблизитися з Пекіном і зменшити залежність від Москви? Я все ж налаштований скептично,

– зазначив Жмайло.

Він також не виключає, що можливі спроби прориву на північних напрямках – у Чернігівській чи Сумській областях. Але повноцінне використання всього заявленого контингенту проти України малоймовірне, оскільки постає питання: хто тоді прикриватиме інші регіони Росії.

"Вони змушені збільшувати кількість призовників, бо не вистачає контрактників для базових завдань – чергування, охорони кордонів, моніторингу повітряного простору. Наприклад, у Ленінградському чи Московському військових округах ситуація подібна. У Москві, звісно, менше, але загалом понад 80% військ задіяні у війні проти України. Тому локальні провокації можливі, але говорити про новий великий наступ із півночі – малоймовірно", – сказав він.

Жмайло підсумував, що якби Росія справді мала змогу задіяти такі великі сили, то зробила б це вже давно – або на Курщині, або на лінії бойового зіткнення в Донецькій, Луганській, Харківській, Запорізькій чи інших областях.