Про це розповідає Zerkalo.io з посиланням на заяву міністра оборони Білорусі Віктора Хреніна під час засідання ради міністрів оборони країн ОДКБ у Бішкеку, передає 24 Канал.

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Білорусь відводить "Захід-2025" вглиб країни

Білорусь вирішила змінити формат та розташування спільних із Росією військових навчань "Захід-2025". Основні маневри перенесуть углиб країни, подалі від західних кордонів. У Мінську заявили, що це крок до "зниження напруженості", однак у ЗСУ нагадують, що подібні тренування вже ставали ширмою для повномасштабного вторгнення.

За словами Хреніна, Білорусь "знизила параметри" навчань і за чисельністю, і за масштабами, а основні етапи тренувань перенесла подалі від кордонів ЄС. Таке рішення в Мінську назвали "жестом доброї волі" та "демонстрацією миролюбства".

Ми ухвалили рішення про зниження параметрів навчання 'Захід-2025' та перенесення його основних маневрів углиб території Республіки Білорусь,

– заявив Хренін.

Втім, у Генштабі ЗСУ наголошують, що саме під виглядом навчань "Захід-2021" та подальших тренувань росіяни перед повномасштабним вторгненням стягували війська до білоруської території. А отже, навіть зміна локації маневрів – не гарантія безпеки.

Участь скоротили майже вдвічі

Начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони Білорусі Валерій Ревенко уточнив, що новий задум навчань затвердили ще у квітні. Кількість учасників зменшили майже вдвічі. Втім, попри "зменшення масштабів", у вересневих маневрах планують задіяти понад 13 тисяч військових.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський раніше вже заявляв, що Кремль використовує спільні тренування з Мінськом як привід для передислокації своїх військ ближче до України. "Захід-2025" не став винятком, адже навчання можуть бути прикриттям для створення нового ударного угруповання.

До слова, Росія активно використовувала територію Білорусі на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році – звідти ворог наступав на Київщину та Чернігівщину.