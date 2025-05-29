Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Читайте також Чи пробують ДРГ заходити на територію Чернігівської області

Чи є загроза на білоруському кордоні

Андрій Демченко пояснив, що ситуація на кордоні з Білоруссю відрізняється від ситуації на кордоні з Росією. Станом на 29 травня небезпечних для України дій, зокрема створення ударних груп, на цьому напрямку не фіксувалося.

Загроза почне зростати, коли почнеться активна фаза спільних навчань, які анонсували Білорусь і Росія, яка припадає на вересень. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій,

– підкреслив речник ДПСУ.

Також у Курській області росіяни накопичили достатню кількість особового складу і техніки для спроб наступу вглиб України на Сумському напрямку.

Накопичення почалося ще з того моменту, коли Росія намагалася витіснити сили оборони України, які вели свою операцію на Курщині,

– сказав Демченко.

За його словами, Росія продовжує тримати свій особовий склад на цій ділянці фронту.

До слова, нещодавно стало відомо, що російські ракети "Орешник" можуть з'явитися на території Білорусі до кінця 2025 року. Місця для їхнього розміщення також вже нібито визначено.