Повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву держсекретаря Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович, якого цитують білоруські ЗМІ.

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Що відомо про розміщення "Орешника" в Білорусі

Вольфович нагадав, що деякі українські посадовці та інші чиновники раніше стверджували, що плани щодо розміщення "Орешника" у Білорусі – вигадка.

Білорусь не ставить за мету збільшення чисельності збройних сил чи військового бюджету. Ми чудово розуміємо, що наша головна мета – соціально-економічний розвиток нашої країни, покращення добробуту наших громадян,

– наголосив Вольфович.

Він вважає, що рішення президентів Білорусі та Росії про розміщення ракетних комплексів на території республіки буде втілене в життя до кінця поточного року.

"Питання ці відпрацьовані. Місця розміщення "Орешника" на території Білорусі вже визначені", – зазначив держсекретар.

Він додав, що ті, хто вважає, ніби ракети не з’являться в Білорусі, помиляються та "тішать себе надіями".

Головне, що ми впевнені у своїх діях, ми впевнені в тому, що ми робимо, що зброя буде надійною. Насамперед відповіддю… у разі розв'язання агресії проти нас,

– заявив Вольфович.

Держсекретар також попередив, що Мінськ готовий до рішучих дій, якщо виникне потреба у застосуванні цієї зброї.

"Рішення про застосування цих ракет буде просто втілено в життя. Хотілося б, щоб до цього не дійшло. Сподіваюся, що все-таки до цього не дійде", – підсумував він.

Нагадаємо, що, за словами голови Служби зовнішньої розвідки України Олега Іващенка, у Білорусі немає ядерних боєголовок. Однак білоруси облаштовують для неї місця зберігання.