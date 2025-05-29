Сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление госсекретаря Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, которого цитируют белорусские СМИ.

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Что известно о размещении "Орешника" в Беларуси

Вольфович напомнил, что некоторые украинские чиновники и другие чиновники ранее утверждали, что планы по размещению "Орешника" в Беларуси – выдумка.

Беларусь не ставит целью увеличение численности вооруженных сил или военного бюджета. Мы прекрасно понимаем, что наша главная цель – социально-экономическое развитие нашей страны, улучшение благосостояния наших граждан,

– подчеркнул Вольфович.

Он считает, что решение президентов Беларуси и России о размещении ракетных комплексов на территории республики будет воплощено в жизнь до конца текущего года.

"Вопросы эти отработаны. Места размещения "Орешника" на территории Беларуси уже определены", – отметил госсекретарь.

Он добавил, что те, кто считает, будто ракеты не появятся в Беларуси, ошибаются и "тешат себя надеждами".

Главное, что мы уверены в своих действиях, мы уверены в том, что мы делаем, что оружие будет надежным. Прежде всего ответом... в случае развязывания агрессии против нас,

– заявил Вольфович.

Госсекретарь также предупредил, что Минск готов к решительным действиям, если возникнет необходимость в применении этого оружия.

"Решение о применении этих ракет будет просто воплощено в жизнь. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло. Надеюсь, что все-таки до этого не дойдет", – подытожил он.

Напомним, что, по словам главы Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко, у Беларуси нет ядерных боеголовок. Однако белорусы обустраивают для нее места хранения.