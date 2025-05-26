Олег Иващенко, глава Службы внешней разведки Украины, в интервью для "Укринформа" рассказал, получил ли Минск от Москвы ядерные боеголовки, передает 24 Канал.

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Получила ли Беларусь от России ядерное оружие

По словам Иващенко, ядерных боеголовок в Беларуси нет. Минск имеет только носители атомного оружия – самолеты, ОТРК "Искандер".

Разведчик отметил, что белорусы обустраивают места хранения для ядерки.

Относительно заявления Лукашенко о передаче Россией "Орешника", то это "похоже на принятие желаемого за действительное", подчеркнул чиновник. Маловероятно, что это произойдет.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что Беларусь развивает военную инфраструктуру вблизи Осиповичей, где, возможно, готовится хранилище для российских ядерных боеприпасов.

Кроме того, на параде 9 мая в Беларуси были замечены бронемашины, связанные с "ядерным" управлением минобороны.