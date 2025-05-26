Американский лидер написал, что у него были хорошие отношения с главой Кремля, но с ним "что-то случилось". Он резко осудил диктатора, подчеркнув, что тот "без причины убивает людей" и "хочет всю Украину, а не просто какой-то кусок". Трамп отметил, что такие амбиции Путина грозят России крахом, передает 24 Канал.

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Пропагандисты "отредактировали" пост Трампа о Путине

Издание "Медиазона" обратило внимание, что провластные СМИ, пересказывая пост Трампа, не стали приводить его слова о "сумасшедшем" Путине. Вместо этого они сосредоточились на критике Трампом Зеленского.

Справка: В посте Трамп вспомнил и Зеленского. Он заявил, что тот "не приносит пользы своей стране" и "все, что выходит из его уст, вызывает проблемы".

Российские издания, доступные в агрегаторе "Яндекс.Новости", опубликовали материалы с подобными заголовками о том, что "Зеленский своими высказываниями постоянно создает проблемы Украине". Они опустили тот факт, что большая часть поста была посвящена Путину и российским обстрелам Украины.

Так, РИА Новости и ТАСС ограничились фразой, что Трамп "выразил недовольство действиями России в Украине", а "Коммерсант" оборвал цитату Трампа на словах, что с Путиным "что-то случилось". Полностью слова Трампа о том, что Путин "сошел с ума", привел лишь РБК, поставив их в конец перевода.

Цитату о "крахе России" также переиначили. "Трамп утверждал, что российские власти имеют гипотетическое желание завладеть всей территорией Украины, которое может "привести к краху России". Он не объяснил, что имел в виду", – писал ТАСС.