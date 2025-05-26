Такое мнение 24 Каналу высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, отметив, что ярким примером является госсекретарь США Марко Рубио, который боится президента. Он не перечит Трампу в его действиях в отношении Украины, хоть и знает реальную ситуацию.

Смотрите также "Разгром и убийство противников": Трамп обвинил демократов, и объявил новые цели армии США

"Демократия превращается в советчину"

После разговора с Владимиром Путиным Дональд Трамп сообщил, что Россия хочет вести масштабную торговлю с США после того, как эта катастрофическая "кровавая баня" закончится. По словам экс-министра иностранных дел Украины, президент США до сих пор надеется на экономическую выгоду от сотрудничества со страной-агрессором, чтобы потом ходить и "размахивать удачными сделками".

"Трамп хочет здесь и сейчас, чтобы о нем говорили только хорошее. Недавно он требовал, чтобы журналисты покинули Овальный кабинет и не задавали "глупых" вопросов. Это не вписывается ни в какие правила и логику, но Трамп живет в этом", – заметил он.

Тем временем госсекретарь США Рубио не смог однозначно ответить на вопрос, считает ли он Путина военным преступником. Интересно, что еще в 2017 году сам Рубио критиковал тогдашнего госсекретаря за то, что тот не смог этого сделать.

Огрызко предположил, что Рубио взял пример именно с президента США, который часто меняет свои мысли. Очевидно, что госсекретарь США понимает всю ситуацию, какой она есть на самом деле. Однако боится перечить Трампу.

Трамп сделал такую атмосферу не только в своем окружении, но и в обществе. Многие американцы боятся говорить о проблемах, потому что боятся репрессий. Я никогда не думал, что это будет в США, в очаге демократии. Это напоминает темные страницы советчины. Демократия сворачивается бешеными темпами,

– подчеркнул он.

Кстати, одновременно политолог-американистка Александра Филипенко высказала мнение о том, что Рубио является "самостоятельным игроком", но знает, что за его заявлениями пристально следит президент США. На госсекретаря сейчас продолжается мощное давление со стороны ультраправых сил и других чиновников, которые призывают к прекращению поддержки Украины.